ТК ужесточит наказание для работников

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Между тем сотрудник может отсутствовать на работе и по другим причинам. Время для наложения взыскания идет, а наложить его невозможно, потому что сотрудника нет на месте. Когда сотрудник явится, месячный срок уже истекает. Раздосадованному работодателю приходится смириться. Сотрудник остается безнаказанным.

Минтруд подготовил поправки в ТК, которые призваны исправить эту ситуацию.

Предлагается в статье 193 ТК дополнить периоды времени, которые не включаются в месячный срок применения дисциплинарного взыскания, иными периодами отсутствия работника на работе, когда за ним сохраняется рабочее место (должность).

Под иными периодами понимается, например, междувахтовый отдых, период нахождения работника в командировке, дни отдыха за дни сдачи крови и ее компонентов, дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни и т.д.