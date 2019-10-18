Как самозанятому пенсионеру не потерять право на доплату к пенсии

Работающие пенсионеры не имеют права на социальные доплаты к пенсиям. И индивидуальные предприниматели, являющиеся пенсионерами, тоже. А что же с самозанятыми? Ответ на этот вопрос дала Федеральная налоговая служба на своем сайте.

Социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Плательщики налога на профессиональный доход освобождены от уплаты страховых взносов.

Однако, плательщики налога на профессиональный доход могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы в порядке, определенном Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.

Таким образом, если пенсионер, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход, добровольно не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, то он не теряет право на социальную доплату к пенсии.