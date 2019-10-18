Выплаты по советским вкладам заморозили еще на три года

Приостановку компенсаций в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года, опять продлят. На этот раз до конца 2022 года.

Рассмотрение законопроекта, внесенного правительством, запланировано на 22 октября, сообщил ТАСС.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2020 году 45,4 трлн рублей, в 2021 году - 47,2 трлн рублей, в 2022 году - 49,1 трлн рублей, подсчитали в правительстве РФ.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.