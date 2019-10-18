Запретят выбрасывать батарейки в общую мусорку

Минприроды разработало нормы обращения с использованными батарейками.

Соответствующий проект размещен на федеральном портале.

Проект приказа включает требования к шести группам однородных отходов, дополнительное регулирование обращения с которыми может повысить степень их утилизации и/или снизить степень их экологической опасности:

· «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств»;

· «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств»;

· «Минеральные и синтетические масла, утратившие потребительские свойства»;

· «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства»;

· «Отходы шин, покрышек, камер автомобильных»;

· «Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей».

Таким образом батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов». Документом, в частности, запрещается смешивать их с твердыми коммунальными (ТКО) и иными отходами, а также хранить неповрежденные аккумуляторы вместе с поврежденными. Таким образом, бросать батарейки в мусоропроводы или урны будет запрещено, передает РБК.

В числе предложений министерства:

за сбор и переработку батареек и аккумуляторов должны будут отвечать компании — операторы по вывозу отходов с лицензией на обращение с отходами I–IV класса опасности;

физические и юридические лица без таких лицензий будут обязаны выбрасывать использованные батарейки в спецконтейнеры, сдавать в магазины, торгующие ими (при наличии публичной оферты ретейлеров), или операторам на переработку.

В документе не указаны меры наказания за выброс батареек в мусоропровод или хранение с другим мусором. Сейчас несоблюдение гражданами требований в области охраны окружающей среды при сборе и накоплении, утилизации или обезвреживании отходов регулируется ст. 8.2. КоАП. Штраф для физлиц составляет 1–2 тыс. руб., для юрлиц — до 250 тыс. руб., вплоть до приостановки деятельности на срок до 90 суток.