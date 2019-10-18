Европейские плюшки для бизнесменов, которых у нас никогда не будет из-за совкового менталитета

Помните старые московские турникеты, в которых, говорили, был зарыт корень национальной психологии. У тебя складывает ложное впечатление полной свободы, но при неуклюжей попытке незаконно проникновения, тебя шарахало в интимное место. У европейцев уже тогда в метро на турникетах были дверцы, которые открывались после прикладывания билета. И вот вроде в Москве уже сменили советские турникеты на новые, а нам все еще хочется проводить аналогию.

О доверительных турникетах мы вспомнили, когда прочли сегодня пост писателя и журналиста Андрея Шипилова. Размышления о том, что «принудительные кассовые аппараты» – это не про «цивилизованный бизнес», а вовсе наоборот, средство коррупционных злоупотреблений с бизнесом и формирование почвы для злонамеренного давления на бизнес, завели его в Европу. Он рассказал, какой видит налоговую политику, в частности, на Кипре.

«Специально пообщался с местными мелкими локальными бизнесменами на тему «ваш бизнес и налоги». Кипр – это Евросоюз с унифицированным с Евросоюзом законодательством и обычаями делового оборота. Юридическая и финансовая система – британская.

Так вот, во-первых, тут нет никакого разделения на «бизнес» и «прочую деятельность». Это в СССР предприниматель был «буржуем», «врагом трудового народа» и потому подлежал регистрации в госорганах и особому контролю. СССРа давно нет, а ментальное отношение к бизнесу в странах бывшего СССР осталось прежним, это отдельная ото всего прочего деятельность, подлежащая отдельному учету и контролю с четкими границами: вот до сих пор «не бизнес», а дальше уже – «бизнес».

В цивилизованных странах такого разделения нет и никогда не было. Тут то, что в России или Украине называется «бизнесом» – это такая же обыденная, ничем не отличающаяся от прочих активность.

Если вы торгуете антиквариатом и любите готовить плов для гостей, то это с точки зрения окружающих – абсолютно равнозначные во всех отношениях занятия. Никому же не придет в голову заставлять вас регистрироваться в госорганах и получать разрешение для приготовления плова, не так ли? Вот и для торговли антиквариатом ничего такого не требуется. Торговать, оказывать любые услуги кому угодно, в цивилизованных странах – это такое же неотъемлемое право человека как право есть, спать и иметь хобби.

Для того, чтобы заниматься бизнесом вы не обязаны регистрироваться ни в качестве «частного предпринимателя», ни в качестве «самозанятой персоны» ни открывать юридическое лицо. И в банке нет никакого разделения на «предпринимательские» и личные счета. Если у вас есть личный счет в банке, то вы вправе использовать его и для вашей предпринимательской деятельности. Просто в силу той простой причины, что «предпринимательская» деятельность тут не отличается от прочих деятельностей.

Госрегистрация нужна, только если вы будете заниматься какой-то специфической деятельностью, которая требует лицензирования или госконтроля. Например, если вы просто учите иностранному языку, то ради бога, учите безо всякой регистрации. Но если вы при этом планируете проводить экзамены и выдавать дипломы, подтверждающие уровень знаний учеников, то в этом случае будьте любезны зарегистрироваться. Потому что государство следит, чтобы документы об образовании были валидными.

Если вы устанавливаете интернет, то ради бога, устанавливайте безо всякой регистрации. Но если вы при этом лезете в розетки или проводите монтажные работы на высоте, то будьте любезны зарегистрироваться. Потому что это вопрос безопасности людей.

И фирмы люди открывают тут не потому, что «работа без юрлица – это незаконное предпринимательство», а потому что это в большинстве случаев выгоднее по налогам, по бюрократическим издержкам. И в отношении доверия со стороны клиентов. Ведь никто не будет заключать дорогостоящий долгосрочный контракт с частным лицом только потому, что всегда есть риск, что это частное лицо завтра попадет под машину.

И кассовые аппараты тут ставят не потому что государство «заставляет», а потому что если у вас большое количество платежных операций (например, вы владелец магазина), то это наиболее дешевый, простой и автоматизированный способ взаимодействия с налоговыми органами.

Есть и другие способы взаимодействия, какой вы используете – выбор за вами. Вот как выглядит на Кипре процесс «регистрации индивидуального предпринимателя». Вы идете в ближайший супермаркет и покупаете там чековую книжку. Купили? Все, с этого момента вы – индивидуальный предприниматель. Внутри книжки пронумерованные уникальными номерами бланки чеков, в блоках с копиркой на три листа. Взяли деньги за товар или услугу, выписали от руки покупателю чек на бланке, получили три экземпляра. Один вам, другой покупателю, а третий вы должны сдать в налоговую. То же самое, что и на кассовом аппарате, но только от руки. В этом и есть вся разница между наличием кассового аппарата и его отсутствием. Если есть аппарат не надо писать от руки и носить бумажки в налоговую чемоданами. Выбор – за вами.

Спросите, а как контролирует налоговая, отдали вы ей чеки или нет? А весь цимес в том, что никто не будет бегать за вами с требованием сдачи всех этих бумажек и никто не будет вас наказывать, если вы их не сдали. Вообще – полная иллюзия, что нет никакого контроля. Но то, что контроль есть вы убедитесь сразу, как только у вас возникнет первый конфликт с вашим клиентом (а он обязательно возникнет, это статистически неизбежно). Как только ваш клиент предъявит вам какую-нибудь претензию, то первым делом будет проверено наличие копии его чека в налоговой.

Если выяснится, что в налоговой есть копия того чека, что есть и у клиента, ваши разборки с клиентом будут дальше решаться обычным путем, по гражданскому кодексу. А вот если копии этого чека там не будет, то ... я вам не завидую. Потому что мало того, что клиент будет автоматически признан правым, но еще и налоговая тщательно проверит наличие у себя всех номеров из той чековой книжки, из которой вы выписали чек клиенту и практически со 100% вероятностью вы окажетесь на нарах. Вот как-то примерно так.

Любая финансовая или фискальная система, братцы работает только в том случае, если вы не «заставляете», а создаете условия, когда следовать ей выгоднее, чем уклоняться».