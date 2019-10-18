В каких регионах минимальный и максимальный транспортный налог

Размер транспортного налога зависит от региона, в котором зарегистрирован автомобиль, его мощности двигателя и возраста.

В каких регионах самые низкие и самые высокие транспортные налоги, узнали эксперты «Авто.ру». В исследовании участвовали 6 машин возрастом 5 лет: Lada Granta (87 л.с.), Kia Rio (107 л.с.), Nissan Qashqai (144 л.с.), Toyota Camry (181 л.с.), Toyota Land Cruiser 200 (235 л.с.) и Infiniti QX70 (333 л.с.).

Оказалось, что в Оренбургской области вообще нет налога для автомобилей слабее 101 лошадиной силы. В Калининградской и Свердловской областях ставка самая низкая по стране – 2 рубля 50 копеек за «лошадь».

Самые высокие налоги в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, а также республиках Башкортостан и Марий Эл: они платят по 25 рублей за 1 л.с.

Самый низкий налог для машин с двигателем 100-150 лошадиных сил в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. В этих регионах владельцам нужно платить по 7 рублей за одну силу.

Самый высокий налог сразу в 10 регионах: Москва, Санкт-Петербург и их области, Вологодская, Курская, Новгородская и Орловская области, республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан.

Мощные машины (с моторами 150-200 «лошадей») выгодно «содержать» жителям республики Ингушетия (10 рублей за силу), Магаданской области (15 рублей) и Республики Саха (17 рублей).

В категории больше 200 лошадиных сил к ним присоединяется Ненецкий автономный округ. Дороже всего машины мощнее 200 сил обходятся жителям регионов европейской части России и Дальнего Востока: Камчатский и Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области.