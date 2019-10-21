ИП не обязан предупреждать сотрудников об увольнении и платить им пособие

При увольнении в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем работодатель обязан произвести с работником окончательный расчет, выплатить ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска (при их наличии) и осуществить иные выплаты, предусмотренные трудовым договором.

Выплатить увольняемому работнику выходное пособие и средний заработок за второй и последующие месяцы после увольнения в связи с прекращением деятельности ИП будет обязан только в том случае, когда такие выплаты предусмотрены трудовым договором.

Если в трудовом договоре ничего о пособии не говорится, то и платить его ИП не обязан.

Сроки предупреждения об увольнении должны быть согласованы в трудовом договоре.

А если они отсутствуют, то ИП вправе предупредить сотрудника в любой срок или не предупредить вообще.

Вместе с тем Роструд рекомендует уведомлять увольняемых работников заранее, чтобы избежать конфликтов и судебных споров.

При принятии решения о прекращении деятельности и расторжении трудовых договоров ИП не позднее чем за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об этом в ЦЗН. Также он должен указать должности, профессии, специальности и квалификационные требования к подчиненным, условия оплаты труда каждого конкретного работника.

День прекращения трудового договора может быть любым до момента исключения ИП из ЕГРИП.

Такие разъяснения Роструд дает на портале «Онлайнинспекция.рф».