ИП не обязан предупреждать сотрудников об увольнении и платить им пособие

При увольнении в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем работодатель обязан произвести с работником окончательный расчет, выплатить ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска (при их наличии) и осуществить иные выплаты, предусмотренные трудовым договором.
Выплатить увольняемому работнику выходное пособие и средний заработок за второй и последующие месяцы после увольнения в связи с прекращением деятельности ИП будет обязан только в том случае, когда такие выплаты предусмотрены трудовым договором.
Если в трудовом договоре ничего о пособии не говорится, то и платить его ИП не обязан.Сроки предупреждения об увольнении должны быть согласованы в трудовом договоре.
А если они отсутствуют, то ИП вправе предупредить сотрудника в любой срок или не предупредить вообще.Вместе с тем Роструд рекомендует уведомлять увольняемых работников заранее, чтобы избежать конфликтов и судебных споров.
При принятии решения о прекращении деятельности и расторжении трудовых договоров ИП не позднее чем за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об этом в ЦЗН. Также он должен указать должности, профессии, специальности и квалификационные требования к подчиненным, условия оплаты труда каждого конкретного работника.
День прекращения трудового договора может быть любым до момента исключения ИП из ЕГРИП.
Такие разъяснения Роструд дает на портале «Онлайнинспекция.рф».
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