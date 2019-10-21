Самозанятым не положен вычет по НДФЛ на покупку квартиры

Налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются в случае получения доходов, подлежащих обложению НДФЛ по ставке 13 %.
Об этом напомнил Минфин в письме № 03-11-11/73352 от 24.09.2019.
Таким образом, налоговые вычеты, установленные статьями 218 — 221 НК, предоставляются физлицам, являющимся плательщиками НДФЛ.
Учитывая изложенное, налоговые вычеты, установленные статьями 218 — 221 НК, не предоставляются физлицам, применяющим НПД, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.
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