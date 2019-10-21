Самозанятым не положен вычет по НДФЛ на покупку квартиры

Amirv Везет людям, а я за мотоцикл 50 лс, на котором ездишь четыре месяца в году, в Московской области ... В каких регионах минимальный и максимальный транспортный налог

бух2007 Какой проект?Чтобы отменили декларацию, надо сначала принять закон. А чтобы его принять надо созд... Что планируют изменить в УСН в 2020 году

анна фофанова мат капитал в ПФР перечисляется из бюджета отдельно (это не из взносов формируется) Хотя... махи... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

VikaV2193 Пенсия пенсией, там все понятно, что не будет и не ждите. Из ПФ еще и материнский капитал платитс... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

анна фофанова не стоит быть таким самоуверенным. В России от тюрьмы и сумы (как говорится..). Три года назад с ... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

geologov_12 Это Вы, матушка, слишком высоко рассуждаете!ИП - это перспектива многих ООО на ЕНВД, Потому что п... Почему ИП до сих пор так популярны

Бабловед А только этот вопрос вы и увидели?! Вопрос именно в недоверии этому правительству в принципе. И ч... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед Как только снизят налоговую нагрузку и как только работник будет сам уплачивать все налоги со сво... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Бабловед В этом то и штука. То, что ты доживёшь до 90 лет можно только представлять, а вот реальный срок ж... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

FA Автор еще забыл про целый пласт "саботажников": действующие пенсионеры. Многие из них вообще не с... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

tnjj В каждом доме сейчас аптеки, и только множатся,подумаешь через дом останутся, я не заплачу, здоро... В 2020 году маркировка убьет рынок

Iz_vlada Да какой человек будет отказываться от белой зарплаты? Кому не нужен больничный лист, хорошие дек... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

blaster42 А что, в банках у должников блокировать нечего? Надеются, что у должников наличные на оплату долг... ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников

Свечков На руководителей из ЕГРЮЛ, не имеющих трудовых отношений со всякими НКО хрен заполнишь такой отче... Новый отчет в ПФР: как заполнять СЗВ-ТД в 2020 году

Yaska Наценка в аптеках примерно 50% (кроме жизненоважных из перечня), долго там точно ничего не лежит.... В 2020 году маркировка убьет рынок

twain2 ну ..мы вот не особо малый бизнес но никто не знает как .. вообще . куча вопросов и ни одного ... В 2020 году маркировка убьет рынок

twain2 это типа чтобы бабушек на почте было меньше ? никаких других смыслов я не вижу ... Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассе магазина

twain2 статья полный бред как и обсуждение вопрос не о том , что мы не доживем до пенсии, правила по... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

twain2 идея в целом понятно но ....в целом бред . потому что изза копеек затевать такую схему ..... Как ИП кидает работников. Схема

emb Владимир Туров привел кривую цитату из проекта постановления о маркировке шинЯ работаю в компании... В 2020 году маркировка убьет рынок

natalisa52 Какой идиот это придумал? Если раньше предприятие продаёт физику товар или услуги по безналу. дог... Кассовые чеки: изменения и ответы на популярные вопросы