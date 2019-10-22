Доходы пострадавших от ЧС не облагаются НДФЛ

Согласно пункту 46 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, или физлицами, являющимися членами их семей, в связи с указанными событиями.

Эта норма введена Федеральным законом от 29.09.2019 № 323-ФЗ и распространяется на доходы, полученные физлицами с 1 января 2019 года.

Таким образом, доходы, полученные с 1 января 2019 года налогоплательщиками, пострадавшими от стихийных бедствий или от других ЧС, или членами их семей в связи с указанными событиями, освобождаются от НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/76743 от 07.10.2019.