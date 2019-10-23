Клерк.Ру

Штрафы ФАС не включаются в расходы

При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в виде пеней, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством РФ предоставлено право наложения указанных санкций.

Распространяется ли эта норма на санкции за нарушение антимонопольного законодательства? Да, ответил Минфин в письме № 03-03-06/1/75340 от 01.10.2019.

Взыскание в пользу бюджета дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, является мерой воздействия на нарушителя указанного законодательства и имеет санкционную природу.

В связи с изложенным перечисленные в федеральный бюджет суммы дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, не могут быть включены в состав расходов для целей налога на прибыль.

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