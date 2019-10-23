Какие доходы НКО не учитываются при расчете налога на прибыль

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, определен в статье 251 НК.

Согласно пункту 2 статьи 251 НК при расчете налога на прибыль не учитываются доходы в виде целевых поступлений, полученные некоммерческими организациями на осуществление уставной некоммерческой деятельности, по перечню таких поступлений, определенному данным пунктом.

К таким поступлениям отнесены, в частности, денежные средства, полученные НКО — собственниками целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал.

При этом на основании подпункта 43 пункта 1 указанной статьи НК при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование или пополнение целевого капитала НКО или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, дивиденды, процентный (купонный) доход, иные подлежащие передаче в управление управляющей компании доходы НКО — собственника целевого капитала от погашения по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала НКО или возвращенным УК в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом.

Таким образом, при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются те доходы некоммерческой организации, которые и формируют или пополняют целевой капитал.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/78144 от 11.10.2019.