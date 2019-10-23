По какой ставке облагается прибыль фирмы-участника при выходе из ООО

Если действительная стоимость доли участника общества при выходе из состава участников общества превышает первоначальную стоимость доли, выплата в части, превышающей взнос этого участника в уставный капитал общества, признается для целей налогообложения доходом налогоплательщика — участника общества.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/78216 от 11.10.2019.

С 01.01.2019 полученный при выходе из общества с ограниченной ответственностью доход участника в виде имущества (имущественных прав) в размере, превышающем фактически оплаченную (вне зависимости от формы оплаты) участником стоимость доли, для целей налогообложения прибыли признается дивидендом, то есть внереализационным доходом.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговые ставки, установленные пунктом 3 статьи 284 НК.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.

Следовательно, указанная в пункте 1 статьи 284.2 НК РФ ставка налога на прибыль (0 %), применяемая к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), в рассматриваемом случае неприменима.