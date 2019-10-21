Где можно применять ККТ без режима онлайн

С 1 июля 2019 года все организации (и многие ИП) обязаны применять ККТ и передавать данные через операторов фискальных данных (ОФД) в налоговые органы в режиме онлайн. Однако из общего правила все-таки есть исключения.

Одно из таких исключений — работа в отдаленных от сетей связи местностях. Согласно пункту 7 статьи 2 закона 54-ФЗ, в населенных пунктах, которые относятся к таким местностям можно применять кассовую технику без заключения договора с ОФД и передачи данных онлайн. Однако это не значит, что можно применять ККТ без фискальных накопителей. Просто считывание фискальных данных, содержащихся в фискальном наполнителе производится при снятии с учета ККТ или перерегистрации (пункт 14 статьи 4.2 закона 54-ФЗ, письмо ФНС от 16.02.2018 № АС-4-20/3107@).



Список населенных пунктов утверждается региональными властями. При этом есть критерии, установленный Минкомсвязью — численность населения в таком населенном пункте не должна превышать 10 тысяч человек.

Если перечня нет, значит, по мнению правительства этого региона, таковых местностей в субъекте не существует. Например, перечня нет в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. А вот в Севастополе он есть.

Существуют еще региональные перечни, отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять ККТ при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета (пункт 3 статьи 2 закона 54-ФЗ).

Если вы работаете в небольшом населенном пункте с плохой связью, загляните в региональный перечень, может вам можно применять ККТ в режиме оффлайна. И проверяйте его периодически, поскольку в него могут вносить изменения. Например, в Московской области министерство потребительского рынка и услуг в начале октября переработало перечень. Новый опубликован на сайте Правительства Московской области.