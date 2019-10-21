Будет новый упрощенный КоАП

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам премьера, действующий кодекс «абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу». Медведев напомнил, что решение о создании нового кодекса уже принято. Он отметил, что для неспециалиста это «какая-то абстрактная материя», однако действующий кодекс состоит из «огромного количества» статей, которые менялись десятки раз.

За 17 лет существования КоАП было принято свыше 600 законов, которыми в кодекс внесено почти 5 тыс. изменений.

Совершение законодательства нужно в то числе для создания более благоприятного делового климата для иностранных инвесторов, считает глава правительства.

Концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях была утверждена в июне 2019 года. Проект будущего КоАП пока не опубликован.