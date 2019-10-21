Какой район Москвы самый доходный

Самым крупным источником доходов бюджета Москвы с 2013 года являются поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно проекту бюджета столицы на 2020–2022 годы, НДФЛ обеспечит 40,9% доходов бюджета в 2020 году, и его доля возрастет до 41% в 2021-м и 41,2% в 2022 году. Как выяснил РБК, суммы поступлений налоговых доходов от каждого административного округа (АО) сильно различаются, их вклад в формирование доходов бюджета неравнозначен.

Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Это объясняется тем, что в этом округе зарегистрирована большая часть компаний с высокооплачиваемыми рабочими местами.

Второе место занимает Северный АО, при этом он принесет в бюджет столицы в четыре раза меньше, чем ЦАО, — 107,3 млрд руб. На третьем месте находится Западный АО с прогнозируемым объемом доходов от НДФЛ на уровне 104,8 млрд руб. Меньше всего доходов поступит от Зеленоградского округа — 8,8 млрд. руб.

Самым доходным районом города является Пресненский район: в 2020 году он принесет в бюджет свыше 77 млрд руб. только от уплаты НДФЛ. Это в два раза больше объема доходов всего бюджета Псковской области на 2019 год (32,4 млрд руб.), Кабардино-Балкарской Республики (34,7 млрд руб.), в полтора раза больше доходов бюджета всей Курганской области (46,5 млрд руб.)

Одновременно Пресненский район — абсолютный лидер по масштабу занимаемых офисных площадей за счет расположения в нем делового центра «Москва-Сити». В «Москва-Сити» расположены федеральные министерства (Минэкономразвития, Минкомсвязь, Минпромторг), правительство Москвы, ДОМ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк.