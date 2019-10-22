Будет проще избежать штрафа за нарушения с ККТ

Упростят порядок освобождения от штрафа за нарушения с ККТ.

В Госдуму внесен законопроект № 818206-7, который вносит поправки в статью 14.5 КоАП в части штрафов за нарушения по применению ККТ.

Автор проекта - член Совета Федерации Алексей Русских.

Сейчас в целях избежания налогоплательщиком привлечения к административной ответственности необходимо выполнение двух действий:

1) сообщить в налоговые органы о допущенном правонарушении;

2) направить в налоговые органы документы, подтверждающие соответствующее исправление допущенного нарушения.

Таким образом осуществление указанных действий предполагает направление в налоговые органы отдельных комплектов документов по каждому совершенному правонарушению, либо группе однородных правонарушений, что сопряжено со значительными затратами усилий и времени налогоплательщика.

Законопроектом статья 14.5 КоАП дополняется положением о достаточности формирования кассового чека коррекции для освобождения от привлечения к административной ответственности.

Указанное дополнение позволит налогоплательщику, допустившему нарушение, сформировать кассовый чек коррекции на своей ККТ, который автоматически будет направлен в налоговые органы, и, что позволит избежать дополнительных действий со стороны налогоплательщика.

Таким образом, предлагаемый проект направлен на улучшение положения налогоплательщика и создает легальное поле для избежания привлечения налогоплательщика, допустившего нарушение требований законодательства о применении ККТ, к административной ответственности путем формирования кассового чека коррекции.