Изменятся правила применения ставки 0 % по налогу на прибыль

В Госдуму внесен законопроект № 816244-7, который уточняет условия применения медицинскими организациями ставки налога на прибыль 0 %.

Статьей 284.1 НК установлена нулевая ставка налога на прибыль для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. Одним из обязательных условий применения ставки 0 % медицинскими организациями выступает то, что в штате медорганизации численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода должна составлять не менее 50 %.

При этом с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности может быть подтверждено либо сертификатом специалиста, либо свидетельством об аккредитации специалиста.

То есть в настоящее время свидетельство об аккредитации специалиста равно как и сертификат специалиста являются документами, подтверждающими право медработника на осуществление медицинской деятельности в рамках полученной специальности.

Однако применение предусмотренных НК гарантий, в виде 0 % ставки по налогу на прибыль медицинской организации поставлено в зависимость только от численности работников, имеющих сертификат специалиста.

Законопроектом предлагается установить в качестве одного из критериев применения 0 % ставки по налогу на прибыль медицинской организации численность медицинского персонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего данное права, если такой документ выдан в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

В качестве такого документа может быть как сертификат специалиста, так и свидетельством об аккредитации специалиста.

Необходимость внесения названных изменений также обусловлена полным переходом с 2026 года от сертификатов специалистов к свидетельству об аккредитации, как условию осуществления медицинской практики в РФ.