Формальное разделение площадей не помогло ИП сохранить вмененку

Предпринимательница проиграла дело в Верховном суде о применении ЕНВД при торговле через один объект, формально арендуемый частями. О сути дела написала пресс-служба ФНС.

Инспекция в рамках выездной проверки установила, что ИП вела розничную торговлю через единый объект площадью более 150 кв. м. Три арендуемых ИП помещения находятся на втором этаже торгово-офисного здания в зале, который в техническом паспорте указан как торговый зал № 1 общей площадью 480,1 кв. м. На этих площадях располагаются три отдела: «Кожгалантерея», «Детская обувь» и «Детские товары». При этом отделы разделены только торговым оборудованием в виде невысоких напольных стоек, предназначенных для демонстрации товара. Покупатели могут свободно перемещаться по всей территории торгового зала.

ИП заключила договоры аренды торгового зала №1 как трех отдельных помещений. Инспекция сочла, что площадь торгового зала лишь формально разделена на несколько залов для необоснованного применения ЕНВД. По результатам проверки инспекция доначислила предпринимателю НДС, НДФЛ, пени и штраф.

ИП, не согласившись с инспекцией, обратилась в арбитражный суд. Она утверждала, что вела розничную торговлю через три отдельных магазина с различными группами товаров. Согласно договорам аренды, площади торговых залов каждого магазина в отдельности не превышали допустимый предел для применения ЕНВД.

Суды трех инстанций, рассматривая дело № А76-27948/2018, признали правомерными выводы инспекции. Они указали, что фактически функционирует единый магазин с несколькими торговыми залами, товары выставлены в виде образцов на всей площади магазина. Каждый из отделов не обособлен как отдельный магазин, чья площадь была бы меньше 150 кв.м. Складские помещения находятся в двух отделах, отделены от торговой площади панелями. Имеется единое административно-бытовое помещение для нужд сотрудников и кабинет предпринимателя.

Верховный суд РФ подтвердил выводы нижестоящих судов, ИП дело проиграла.