Пилотный проект по прослеживаемости товаров продлят на полгода

Сегодня на федеральном портале Минфин разместил проект, который продлевает сроки проведения эксперимента по прослеживаемости товаров.
Напомним, согласно Постановлению Правительства №807 от 25.06.2019 с 1 июля до 31 декабря 2019 в России проходит эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом – системы документальной прослеживаемости.
Судьбу каких импортных товаров будут отслеживатьМинфин также подготовил закон о создании национальной системы прослеживаемости товаров. Он должен вступить в силу с 1 января 2020 года. А пока механизм прослеживаемости функционирует в рамках пилотного проекта.
В том числе подготовлены поправки в НК.
В ТОРГ-12 надо будет указывать РНПТ и сдавать в ИФНС новый отчетТоварам, подлежащим прослеживаемости, присваивается регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ).
При реализации товара, подлежащего прослеживаемости, соответствующий РНПТ включается налогоплательщиком в счет-фактуру (для плательщиков НДС) или документ об отгрузке товаров (для неплательщиков НДС), составляемые в электронной форме.
Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара между налогоплательщиками будет включаться в декларации по НДС (для плательщиков НДС) или специализированный отчет (для неплательщиков НДС) и представляться в налоговый орган ежеквартально.
Эти поправки в НК предусматривают формирование законодательной основы функционирования национальной системы прослеживаемости товаров.
В целях обеспечения достаточного времени для подготовки предпринимательского сообщества и органов власти к участию в работе национальной системы прослеживаемости товаров, срок вступления в действие соответствующих изменений НК намечен на 1 июля 2020 года.
В этой связи решили продлить срок проведения эксперимента до 30 июня 2020 года.
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