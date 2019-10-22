Дело отмывальщика №1 отправили в суд

Ивана Мязина — «теневого банкира №1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах.

В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина —создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России, пишет «Компромат групп». В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.

Следственный департамент МВД РФ предъявил Ивану Мязину обвинения по статьям УК РФ 160 (растрата) и 159 (хищение путем мошенничества). Генпрокуратура передала материалы на рассмотрение в Подольский суд, предварительная дата слушаний пока не назначена.

В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели.

В массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».

Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей. А Куликов и Фролов вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. С Куликовым и Мязиным, которые находятся в СИЗО, уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно идет на неофициальное общение. Официально он также не признает вину.

По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам однодневок. Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.