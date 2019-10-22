Новый К1 для ЕНВД — 2020. Налоги для малого бизнеса снизят

Комитет Думы по бюджету и налогам рекомендовал Минэкономразвития пересмотреть расчет коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. Налог предложено поднять не более чем на 3,8%.

Ранее стало известно, что министерство запланировало установить коэффициент-дефлятор (К1) в размере 2,009, т.е.проиндексировать налог на 4,9%.

Проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы, куда и вписана рекомендация Комитета по налогам, будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании уже сегодня, 23 октября. Если рекомендация будет принята, К1 для расчета ЕНВД будет равняться 1,988.

К сожалению, сейчас Госдума может только рекомендовать чиновникам снизить коэффициент. Налоговые законы, которые могут влиять на бюджет следующего года, депутаты должны принимать до 1 октября. Однако глава Комитета по налогам Андрей Макаров уже пригрозил тем, что если Минэкономразвития не прислушается ко мнению депутатов, они вынуждены будут в начале следующего года принять поправки в НК, которые будут действовать задним числом, с 1 января 2020 года.

«Страна стоит на ушах! Вы увеличиваете ЕНВД...Мы не допустим повышения ЕНВД выше инфляции» — цитирует Макарова РБК.

Минэкономразвития ранее заявляло, что предлагало заморозить индексацию ЕНВД на 2020 год, но идея, по утверждению МЭР, не была поддержана Минфином.