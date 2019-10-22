Готов новый К1 для ЕНВД на 2020 год. Во сколько это выльется вмененщикам

Власти определились с размером К1 для ЕНВД на 2019 год и прочими коэффициентами-дефляторами, которые влияют на размер налогов. Многие СМИ сообщили, что налоги сильно вырастут.
Между тем не все так однозначно.
Посчитаем, на сколько вырастет ЕНВД из-за повышения К1 в 2020 году.
К1
Недавно опубликован проект об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год. Среди прочих коэффициентов установлен К1 для плательщиков ЕНВД.
Если в 2019 году К1 составляет 1,915, то на 2020 год он установлен в размере 2,009.
Таким образом, коэффициент вырос на 4,9%.
Отметим, что в прошлом году рост этого коэффициента составил 2,5%
Но не стоит забывать, что при расчете налога его можно уменьшить на уплаченные в течение квартала страховые взносы.
Посчитаем на примерах, на сколько вырастет налог в 2019 году для ИП-вмененщиков.
ИП на ЕНВД без наемных работников
Для примера возьмем ИП без наемных работников, осуществляющих такие виды деятельности, как оказание бытовых услуг населению, ремонт автомобилей и торговлю в розницу.
В разных населенных пунктах К2 имеет разное значение. Мы для примера возьмем К2 по бытовым услугам = 0,5; по автосервису = 1; по розничной торговле на площади 40 кв. м = 0,8.
Вид деятельности
Год
Бытовые услуги
Ремонт авто
Розничная торговля
Базовая доходность
2019/2020
7 500
12 000
1 800
Физпоказатель
2019/2020
1
1
40
К1
2019
1,915
2020
2,009
К2
2019/2020
0,5
1
0,8
Фиксированные взносы за квартал
2019
9 060
2020
10 218
Фиксированные взносы с дохода свыше 300 тыс (1/4 годовой суммы)
2019
0
0
2 559
2020
0
0
2 722
ЕНВД до уменьшения на взносы
2019
3 232
10 341
49 637
2020
3 390
10 849
52 073
Итого ЕНВД к уплате
2019
0
1 281
38 018
2020
0
631
39 133
Изменение ЕНВД
руб.
-
-650
1 115
%
-
-51 %
2,9 %
Изменение общей налоговой нагрузки (ЕНВД взносы)
руб.
1 158
508
1 273
%
12,8 %
4,9 %
2,7 %
Вывод: для тех ИП-одиночек, у кого в 2019 году налог с лихвой перекрывался фиксированными взносами, он и в 2020 году останется на нулевом уровне. Для кого-то налог даже уменьшится, так как при несущественном увеличении ЕНВД из-за повышения К1 происходит одновременное увеличение страховых взносов, которые уменьшают сумму увеличенного налога, делая его еще меньше, чем он был в предыдущем году.
Однако даже при уменьшении ЕНВД общая налоговая нагрузка на предпринимателей вырастет, так как фиксированные взносы в 2020 году увеличиваются по сравнению с нынешним размером почти на 13 %.
То есть для ИП в данном случае повышение фиксированных взносов ощущается гораздо сильнее, чем повышение К1.
ИП на ЕНВД с наемными работниками
Теперь для примера возьмем ИП с двумя наемными работниками, осуществляющих такие же виды деятельности — оказание бытовых услуг населению, ремонт автомобилей и торговлю в розницу.
Также возьмем К2 по бытовым услугам = 0,5; по автосервису = 1; по розничной торговле на площади 40 кв. м = 0,8.
Зарплату работникам примем равной МРОТ.
Вид деятельности
Год
Бытовые услуги
Ремонт авто
Розничная торговля
Базовая доходность
2019/2020
7 500
12 000
1 800
Физпоказатель
2019/2020
3
3
40
К1
2019
1,915
2020
2,009
К2
2019/2020
0,5
1
0,8
Фиксированные взносы за квартал
2019
9 060
2020
10 218
Фиксированные взносы с дохода свыше 300 тыс (1/4 годовой суммы)
2019
0
1 318
2 559
2020
0
1 420
2 722
Взносы с зарплаты работников (30,2 % от МРОТ) за квартал
2019
20 439
2020
21 980
ЕНВД до уменьшения на взносы
2019
9 695
31 023
49 637
2020
10 171
32 546
52 073
Итого ЕНВД к уплате
2019
4 848
15 512
24 819
2020
5 086
16 273
26 037
Изменение ЕНВД (в квартал)
руб.
238
761
1218
%
4,9 %
4,9 %
4,9 %
Изменение общей налоговой нагрузки (ЕНВД взносы)
руб.
2 937
3 562
4080
%
8,6 %
7,7 %
7,2 %
Вывод: в случае ИП с наемными работниками, когда взносы уменьшают налог лишь наполовину, основное влияние на рост налога оказывает рост К1. Вырос К1 на 4,9 % — вырос ЕНВД на 4,9 %.
Однако не стоит забывать и о других факторах, влияющих на общую налоговую нагрузку. Во-первых, увеличивается размер фиксированных взносов, а во-вторых, в следующем году увеличивается МРОТ, а значит и взносы с зарплаты сотрудников (если она минимальная) тоже вырастут. Впрочем, даже если зарплата не минимальная, ее все равно надо индексировать, а значит и база дл начисления страховых взносов вырастет.
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