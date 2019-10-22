Готов новый К1 для ЕНВД на 2020 год. Во сколько это выльется вмененщикам

Власти определились с размером К1 для ЕНВД на 2019 год и прочими коэффициентами-дефляторами, которые влияют на размер налогов. Многие СМИ сообщили, что налоги сильно вырастут.

Между тем не все так однозначно.

Посчитаем, на сколько вырастет ЕНВД из-за повышения К1 в 2020 году.

К1

Недавно опубликован проект об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год. Среди прочих коэффициентов установлен К1 для плательщиков ЕНВД.

Если в 2019 году К1 составляет 1,915, то на 2020 год он установлен в размере 2,009.

Таким образом, коэффициент вырос на 4,9%.

Отметим, что в прошлом году рост этого коэффициента составил 2,5%

Но не стоит забывать, что при расчете налога его можно уменьшить на уплаченные в течение квартала страховые взносы.

Посчитаем на примерах, на сколько вырастет налог в 2019 году для ИП-вмененщиков.

ИП на ЕНВД без наемных работников

Для примера возьмем ИП без наемных работников, осуществляющих такие виды деятельности, как оказание бытовых услуг населению, ремонт автомобилей и торговлю в розницу.

В разных населенных пунктах К2 имеет разное значение. Мы для примера возьмем К2 по бытовым услугам = 0,5; по автосервису = 1; по розничной торговле на площади 40 кв. м = 0,8.

Вид деятельности Год Бытовые услуги Ремонт авто Розничная торговля Базовая доходность 2019/2020 7 500 12 000 1 800 Физпоказатель 2019/2020 1 1 40 К1 2019 1,915 2020 2,009 К2 2019/2020 0,5 1 0,8 Фиксированные взносы за квартал 2019 9 060 2020 10 218 Фиксированные взносы с дохода свыше 300 тыс (1/4 годовой суммы) 2019 0 0 2 559 2020 0 0 2 722 ЕНВД до уменьшения на взносы 2019 3 232 10 341 49 637 2020 3 390 10 849 52 073 Итого ЕНВД к уплате 2019 0 1 281 38 018 2020 0 631 39 133 Изменение ЕНВД руб. - -650 1 115 % - -51 % 2,9 % Изменение общей налоговой нагрузки (ЕНВД взносы) руб. 1 158 508 1 273 % 12,8 % 4,9 % 2,7 %

Вывод: для тех ИП-одиночек, у кого в 2019 году налог с лихвой перекрывался фиксированными взносами, он и в 2020 году останется на нулевом уровне. Для кого-то налог даже уменьшится, так как при несущественном увеличении ЕНВД из-за повышения К1 происходит одновременное увеличение страховых взносов, которые уменьшают сумму увеличенного налога, делая его еще меньше, чем он был в предыдущем году.

Однако даже при уменьшении ЕНВД общая налоговая нагрузка на предпринимателей вырастет, так как фиксированные взносы в 2020 году увеличиваются по сравнению с нынешним размером почти на 13 %.

То есть для ИП в данном случае повышение фиксированных взносов ощущается гораздо сильнее, чем повышение К1.

ИП на ЕНВД с наемными работниками

Теперь для примера возьмем ИП с двумя наемными работниками, осуществляющих такие же виды деятельности — оказание бытовых услуг населению, ремонт автомобилей и торговлю в розницу.

Также возьмем К2 по бытовым услугам = 0,5; по автосервису = 1; по розничной торговле на площади 40 кв. м = 0,8.

Зарплату работникам примем равной МРОТ.

Вид деятельности Год Бытовые услуги Ремонт авто Розничная торговля Базовая доходность 2019/2020 7 500 12 000 1 800 Физпоказатель 2019/2020 3 3 40 К1 2019 1,915 2020 2,009 К2 2019/2020 0,5 1 0,8 Фиксированные взносы за квартал 2019 9 060 2020 10 218 Фиксированные взносы с дохода свыше 300 тыс (1/4 годовой суммы) 2019 0 1 318 2 559 2020 0 1 420 2 722 Взносы с зарплаты работников (30,2 % от МРОТ) за квартал 2019 20 439 2020 21 980 ЕНВД до уменьшения на взносы 2019 9 695 31 023 49 637 2020 10 171 32 546 52 073 Итого ЕНВД к уплате 2019 4 848 15 512 24 819 2020 5 086 16 273 26 037 Изменение ЕНВД (в квартал) руб. 238 761 1218 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Изменение общей налоговой нагрузки (ЕНВД взносы) руб. 2 937 3 562 4080 % 8,6 % 7,7 % 7,2 %

Вывод: в случае ИП с наемными работниками, когда взносы уменьшают налог лишь наполовину, основное влияние на рост налога оказывает рост К1. Вырос К1 на 4,9 % — вырос ЕНВД на 4,9 %.

Однако не стоит забывать и о других факторах, влияющих на общую налоговую нагрузку. Во-первых, увеличивается размер фиксированных взносов, а во-вторых, в следующем году увеличивается МРОТ, а значит и взносы с зарплаты сотрудников (если она минимальная) тоже вырастут. Впрочем, даже если зарплата не минимальная, ее все равно надо индексировать, а значит и база дл начисления страховых взносов вырастет.