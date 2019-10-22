Клерк.Ру

Готов новый К1 для ЕНВД на 2020 год. Во сколько это выльется вмененщикам

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Власти определились с размером К1 для ЕНВД на 2019 год и прочими коэффициентами-дефляторами, которые влияют на размер налогов. Многие СМИ сообщили, что налоги сильно вырастут.

Между тем не все так однозначно.

Посчитаем, на сколько вырастет ЕНВД из-за повышения К1 в 2020 году.

К1

Недавно опубликован проект об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год. Среди прочих коэффициентов установлен К1 для плательщиков ЕНВД.

Если в 2019 году К1 составляет 1,915, то на 2020 год он установлен в размере 2,009.

Таким образом, коэффициент вырос на 4,9%.

Отметим, что в прошлом году рост этого коэффициента составил 2,5%

Но не стоит забывать, что при расчете налога его можно уменьшить на уплаченные в течение квартала страховые взносы.

Посчитаем на примерах, на сколько вырастет налог в 2019 году для ИП-вмененщиков.

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ИП на ЕНВД без наемных работников

Для примера возьмем ИП без наемных работников, осуществляющих такие виды деятельности, как оказание бытовых услуг населению, ремонт автомобилей и торговлю в розницу.

В разных населенных пунктах К2 имеет разное значение. Мы для примера возьмем К2 по бытовым услугам = 0,5; по автосервису = 1; по розничной торговле на площади 40 кв. м = 0,8.

Вид деятельности

Год

Бытовые услуги

Ремонт авто

Розничная торговля

Базовая доходность

2019/2020

7 500

12 000

1 800

Физпоказатель

2019/2020

1

1

40

К1

2019

1,915

2020

2,009

К2

2019/2020

0,5

1

0,8

Фиксированные взносы за квартал

2019

9 060

2020

10 218

Фиксированные взносы с дохода свыше 300 тыс (1/4 годовой суммы)

2019

0

0

2 559

2020

0

0

2 722

ЕНВД до уменьшения на взносы

2019

3 232

10 341

49 637

2020

3 390

10 849

52 073

Итого ЕНВД к уплате

2019

0

1 281

38 018

2020

0

631

39 133

Изменение ЕНВД

руб.

-

-650

1 115

%

-

-51 %

2,9 %

Изменение общей налоговой нагрузки (ЕНВД взносы)

руб.

1 158

508

1 273

%

12,8 %

4,9 %

2,7 %

Вывод: для тех ИП-одиночек, у кого в 2019 году налог с лихвой перекрывался фиксированными взносами, он и в 2020 году останется на нулевом уровне. Для кого-то налог даже уменьшится, так как при несущественном увеличении ЕНВД из-за повышения К1 происходит одновременное увеличение страховых взносов, которые уменьшают сумму увеличенного налога, делая его еще меньше, чем он был в предыдущем году.

Однако даже при уменьшении ЕНВД общая налоговая нагрузка на предпринимателей вырастет, так как фиксированные взносы в 2020 году увеличиваются по сравнению с нынешним размером почти на 13 %.

То есть для ИП в данном случае повышение фиксированных взносов ощущается гораздо сильнее, чем повышение К1.

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ИП на ЕНВД с наемными работниками

Теперь для примера возьмем ИП с двумя наемными работниками, осуществляющих такие же виды деятельности — оказание бытовых услуг населению, ремонт автомобилей и торговлю в розницу.

Также возьмем К2 по бытовым услугам = 0,5; по автосервису = 1; по розничной торговле на площади 40 кв. м = 0,8.

Зарплату работникам примем равной МРОТ.

Вид деятельности

Год

Бытовые услуги

Ремонт авто

Розничная торговля

Базовая доходность

2019/2020

7 500

12 000

1 800

Физпоказатель

2019/2020

3

3

40

К1

2019

1,915

2020

2,009

К2

2019/2020

0,5

1

0,8

Фиксированные взносы за квартал

2019

9 060

2020

10 218

Фиксированные взносы с дохода свыше 300 тыс (1/4 годовой суммы)

2019

0

1 318

2 559

2020

0

1 420

2 722

Взносы с зарплаты работников (30,2 % от МРОТ) за квартал

2019

20 439

2020

21 980

ЕНВД до уменьшения на взносы

2019

9 695

31 023

49 637

2020

10 171

32 546

52 073

Итого ЕНВД к уплате

2019

4 848

15 512

24 819

2020

5 086

16 273

26 037

Изменение ЕНВД (в квартал)

руб.

238

761

1218

%

4,9 %

4,9 %

4,9 %

Изменение общей налоговой нагрузки (ЕНВД взносы)

руб.

2 937

3 562

4080

%

8,6 %

7,7 %

7,2 %

             

Вывод: в случае ИП с наемными работниками, когда взносы уменьшают налог лишь наполовину, основное влияние на рост налога оказывает рост К1. Вырос К1 на 4,9 % — вырос ЕНВД на 4,9 %.

Однако не стоит забывать и о других факторах, влияющих на общую налоговую нагрузку. Во-первых, увеличивается размер фиксированных взносов, а во-вторых, в следующем году увеличивается МРОТ, а значит и взносы с зарплаты сотрудников (если она минимальная) тоже вырастут. Впрочем, даже если зарплата не минимальная, ее все равно надо индексировать, а значит и база дл начисления страховых взносов вырастет.

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