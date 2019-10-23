Реальный директор ООО под давлением налоговиков отрекся от своего бизнеса

Партнеры по бизнесу открыли несколько направлений деятельности. Один из них стал учредителем и директором одной из фирм.

На днях этого реального директора реальной фирмы вызвали в налоговую инспекцию для дачи пояснений. Дальнейшее не поддается логическому объяснению... Этот бизнесмен подписал документы, подтверждающие недостоверность его директорства.

Как говорится, я не я, фирма не моя.

ИФНС, взяв во внимание подписанные директором документы, тут же внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности.

Такой историей поделилась участница группы «Красный уголок бухгалтера» в Фейсбуке. Она пояснила, что налоговики припугнули директора Следственным комитетом. Растерянность и испуг сподвигли его на такие не очень адекватные действия.

Что теперь делать, как убрать из ЕГРЮЛ эту запись?

Участники обсуждения недоумевают. Как можно было, будучи в трезвом уме и твердой памяти, подписать такое?

Кстати, по мнению бухгалтеров, эта история — еще одно подтверждение, что ходить в ИФНС надо с юристом, чтоб случайно не подписывать что-то нехорошее, о чем потом будешь жалеть.

Приведем некоторые комментарии:

Говорили бы сразу СМЕРШ. Он бы ещё десяток преступлений на себя взял. Какой же он предприниматель? Размазня. — иронизирует Елена

Мы женщины оказываемся сильнее и храбрее мужчин. Вот зарплату он почему-то не боялся получать. Хотя, если он на себя такое наговорил, то это не зарплата получается, а доход, полученный преступным путём. — пишет Ирина Отключить рекламу

Если они умудряются давить на реальных так, что те не знают, что делать и куда бежать, потому что их ответы не устраивают, даже не начав ещё никакой деятельности, то что говорить о номиналах. — констатирует Irina