Реальный директор ООО под давлением налоговиков отрекся от своего бизнеса

Партнеры по бизнесу открыли несколько направлений деятельности. Один из них стал учредителем и директором одной из фирм.
На днях этого реального директора реальной фирмы вызвали в налоговую инспекцию для дачи пояснений. Дальнейшее не поддается логическому объяснению... Этот бизнесмен подписал документы, подтверждающие недостоверность его директорства.
Как говорится, я не я, фирма не моя.
ИФНС, взяв во внимание подписанные директором документы, тут же внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности.
Такой историей поделилась участница группы «Красный уголок бухгалтера» в Фейсбуке. Она пояснила, что налоговики припугнули директора Следственным комитетом. Растерянность и испуг сподвигли его на такие не очень адекватные действия.
Что теперь делать, как убрать из ЕГРЮЛ эту запись?
Участники обсуждения недоумевают. Как можно было, будучи в трезвом уме и твердой памяти, подписать такое?
Кстати, по мнению бухгалтеров, эта история — еще одно подтверждение, что ходить в ИФНС надо с юристом, чтоб случайно не подписывать что-то нехорошее, о чем потом будешь жалеть.
Приведем некоторые комментарии:
Говорили бы сразу СМЕРШ. Он бы ещё десяток преступлений на себя взял. Какой же он предприниматель? Размазня.
— иронизирует Елена
Мы женщины оказываемся сильнее и храбрее мужчин. Вот зарплату он почему-то не боялся получать. Хотя, если он на себя такое наговорил, то это не зарплата получается, а доход, полученный преступным путём.
— пишет Ирина
Если они умудряются давить на реальных так, что те не знают, что делать и куда бежать, потому что их ответы не устраивают, даже не начав ещё никакой деятельности, то что говорить о номиналах.
— констатирует Irina
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