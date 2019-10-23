Декларации об амнистии капитала разрешили рассекречивать

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей порт в Ленинградской области.

Если помните, адвокаты Израйлита пытались оспорить законность изъятия декларации об амнистии капитала, но безуспешно. В Верховном суде защитники ничего не добились: судья отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию.

По версии обвинения, преступная группа, в которую входил Израилит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за рубеж. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ выяснили, что в начале 2016 года он подал декларацию об амнистии. Весной 2017-го следователи получили разрешение суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.

В начале октября прокурор признал: включение декларации в обвинительное заключение было излишним. В деле она останется, но суд не будет её изучать и строить на ней приговор.

Но обвинение продолжает использовать показания и заключение специалиста ФНС по декларации в качестве доказательств, хотя по закону об амнистии использовать сведения из неё нельзя.

Дзержинский районный суд Петербурга решил, что раз Израйлиту инкриминировали преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон об амнистии и не применяется. Не увидел нарушений и ВС. Своим решением он фактически разрешил использовать спецдекларации в качестве доказательств по уголовным делам, считает адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.