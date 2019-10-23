Альфа снимает лишние деньги при оформлении страховки

В «АльфаСтраховании» решили, что деньги не пахнут и придумали новый, сравнительно честный, способ их отъема у населения, пишут авторы канала «Жирные коты».

Механизм простой: при оформлении электронного ОСАГО, появляется маленький и незаметный чек-бокс «добавить страхование жизни за 350 рублей». Пропустил его, согласился с условиями, отдал трудовую копеечку страховщику. Но народ нынче пошел подкованный, к мелкому шрифту привычный, поэтому «АльфаСтрахование» решило так: согласен, не согласен, не важно – деньги спишем, услугу подключим, а дальше хоть трава не расти.

Причем, сделано это максимально подло: если для оплаты ОСАГО требуется смс-подтверждение операции, с указанием суммы платежа, то это дополнительное счастье за 350 рублей списывается тихо, без шума и пыли. Каким образом? Ну, например, клиент якобы подписывает разрешение на автоплатеж.

Оплачивала полис ОСАГО онлайн, убрала галочку с пункта о страховании жизни «Допзащита». При оплате у меня отображалась сумма 6109 рублей - стоимость полиса ОСАГО. Я ее оплатила и подтвердила смс-кодом. Но следом с моей карты было проведено списание 350 рублей! Эту операцию я не подтверждала, расцениваю действия страховой компании как мошеннические. – жалуется клиентка.

В народном рейтинге на Банки.ру на эту практику «АльфаСтрахования» накопилось уже более 500 жалоб. Но расчет банка прост: если кто и заметит эти 350 рублей, то поворчит, но заморачиваться не станет. А тем, кто напишет заявку, деньги вернут. Но после танцев с бубном: требуется скан или фото заявления на отказ от услуги, которое ещё будет рассматриваться.

Ну и кому хочется этим заниматься? Время дороже.