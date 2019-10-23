Многодетным отказали в льготе по транспортному налогу

Госдума отклонила проект, который предусматривал поддержку многодетных семей (законопроект № 648588-7).
Авторы проекта предлагали освободить от транспортного налога многодетные семьи, если их среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения.
Льгота касалась легковых автомобилей, которые являются единственным транспортным средством семьи.
В проекте заложили поправки и по налогу на имущество: многодетных могли освободить от уплаты налога по одному объекту на выбор собственника. Но поправки не прошли.
Проект вносили депутаты партии «Справедливая России». Когда документ отклонили, от фракции выступил Валерий Гартунг:
«Когда вы мне говорите, что это непосильно, что это невозможно, мне, честно говоря, стыдно эти слова слышать в этом зале. Когда буквально несколько дней назад в этом зале освободили от транспортного налога олигархов, владеющих яхтами и самолетами, которые зарегистрированы в офшорах, в это же время вы отвергаете освобождение от транспортного налога семью, имеющую единственное транспортное средство, в многодетных семьях».
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