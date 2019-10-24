Командировочные расходы можно будет подтверждать электронными документами

Работники компаний должны получить возможность не предоставлять в бухгалтерию бумажные билеты на поезда и самолеты после командировок, заявил вице-премьер Максим Акимов на встрече с участниками «Деловой России»

«Невозможно себе представить транспортную компанию, которая не имела бы внутренней электронной производственной системы. Вытащить эту запись доверенным способом и подтвердить юрисдикцию документа может любой поставщик. Нужно разобраться с этим вопросом как можно скорее», — цитирует Акимова РБК.

По словам Акимова, вопрос возможности предоставления работниками организации электронных, а не бумажных посадочных талонов на рейс и ваучеров на размещение в гостиницах должен быть также проработан совместно с Федеральной налоговой службой.

Так Акимов отреагировал на просьбу снизить административную нагрузку и ввести в организациях электронный документооборот. На сегодняшний день авиакомпании уже выдают электронные посадочные талоны, однако по возвращении из командировки работник обязан предъявить в бухгалтерию своей организации бумажный талон на рейс.

Непонятно только, куда же будут шлепать штамп о прохождении досмотра, ведь по мнению Минфина он обязателен на посадочном талоне. Если же его нет, командированному работнику придется брать справки от авиакомпании о совершенном перелете.