Шокирующая история: ИП умер, но дело его живет

Смерть индивидуального предпринимателя практически всегда означает и смерть его бизнеса, ведь ИП это человек, а не предприятие. Однако не все это понимают.

Удивительную историю рассказали в форуме Клерка: ИП умер, но деятельность «предприятия» (так назвал его автор темы) продолжается. Гл. бухгалтер продолжала перечислять налоги (в т. ч. НДС) и взносы в бюджет. И тут случилась вполне прогнозируемая проблема — контрагент заявил НДС к вычету, а ему налоговая отказала.

Автор темы задает два вопроса:

Возможно ли подтвердить покупателю уплаченный НДС при приобретении товаров. Как работать предприятию до наступления срока вступления в наследство, если ИП считается недействительным

Из темы неясно, собирается кто-нибудь вступать в наследство после смерти физического лица, бывшего предпринимателем, но то что главный бухгалтер ИП наворотил дел, уже понятно. ИП не предприятие, его нельзя унаследовать. В наследство можно получить имущество, имущественные права и, может быть, долги. Статус индивидуального предпринимателя и нанятые работники по наследству не передадутся. Уплачивать налоги и взносы после смерти ИП бессмысленно, а уж выставлять документы от имени умершего человека вообще за гранью понимания.

К сожалению, проблемы, связанные со смертью ИП, в законодательстве никак не урегулированы. Но бюджету это выгодно — долги по имущественным налогам можно взыскать с наследников. А вот переплату по налогам и взносам можно не возвращать.

Подбробнее о проблемах в статье «Смерть индивидуального предпринимателя: проблемы бухгалтера и наследников»