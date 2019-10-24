Шокирующая история: ИП умер, но дело его живет

Смерть индивидуального предпринимателя практически всегда означает и смерть его бизнеса, ведь ИП это человек, а не предприятие. Однако не все это понимают.
Удивительную историю рассказали в форуме Клерка: ИП умер, но деятельность «предприятия» (так назвал его автор темы) продолжается. Гл. бухгалтер продолжала перечислять налоги (в т. ч. НДС) и взносы в бюджет. И тут случилась вполне прогнозируемая проблема — контрагент заявил НДС к вычету, а ему налоговая отказала.
Автор темы задает два вопроса:
- Возможно ли подтвердить покупателю уплаченный НДС при приобретении товаров.
- Как работать предприятию до наступления срока вступления в наследство, если ИП считается недействительным
К сожалению, проблемы, связанные со смертью ИП, в законодательстве никак не урегулированы. Но бюджету это выгодно — долги по имущественным налогам можно взыскать с наследников. А вот переплату по налогам и взносам можно не возвращать.
Подбробнее о проблемах в статье «Смерть индивидуального предпринимателя: проблемы бухгалтера и наследников»
С 22 октября новые правила трудовых проверок. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.
Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.