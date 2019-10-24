Если не сдадите 3-НДФЛ при продаже квартиры, налоговики сами насчитают вам налог

Несдача 3-НДФЛ не спасет от уплаты налога при продаже квартиры.

Если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок, камеральная налоговая проверка проводится на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и его доходах.

Такая норма в НК введена Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019.

Камеральная проверка будет проводиться в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам.

При продаже доходом станет цена сделки или 0,7 кадастровой стоимости (то, что будет больше по сумме).

При дарении доходом будет кадастровая стоимость недвижимости.

Однако если в процессе проведения такой проверки физлицо таки сдаст декларацию, то проверка прекращается и начинается новая проверка, уже на основе сданной декларации.

При этом документы (информация), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки и иных мероприятий налогового контроля в отношении такого налогоплательщика, могут быть использованы при проведении камеральной проверки на основе представленной налоговой декларации.