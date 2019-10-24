Новая база данных Сбербанка утекла в Сеть

В Сети опять продается теперь уже новая база данных клиентов Сбербанка, пишут «Известия».

Банк называет информацию слухами и домыслом, но издание заявляет о достоверности и актуальности персональных данных.

Мошенники продают сведения 11,5 тыс. человек, оформивших кредитные карты и потребительские займы в Сбере. Риск в том, что мошенники могут попытаться уговорить их гасить кредиты на свои счета. В сообщении о продаже базы данных кредитных клиентов Сбербанка сказано: «Есть те, кто находится на просрочке и ждет звонок от банка, чтобы решить вопрос».

Журналисты связались с продавцом и купили тестовый фрагмент базы. Одна запись стоит 30 рублей. В записи о каждом клиенте содержится больше 40 ячеек, в том числе полное ФИО, дата рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумма кредита и просрочки по нему, дата ее образования и др. Самый свежий договор на заем, который содержится в тестовом варианте, был оформлен в марте 2019 года.

Данные прогнали через приложение «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя. Данные о владельцах кредитных карт совпали с указанными в документе. Дозвониться удалось только до одного из заемщиков госбанка, указанных в тестовой части базы: он подтвердил, что имеет кредитную карту Сбербанка, а его задолженность совпадает с данными из слитого списка. По другому номеру получилось дозвониться до места работы клиента, оно совпало с указанным в базе.

Напомним, что ранее в Сбербанке была утечка данных, которую подтвердил Герман Греф.