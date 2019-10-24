ЦБ предлагает выплачивать пенсии и пособия через систему быстрых платежей

В Системе быстрых платежей (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.

Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, с которой ознакомился РБК.

«Развитие СБП, в том числе сервисов переводов денежных средств для физических (c2c) и юридических лиц (c2b, b2c), а также взаимодействия с бюджетом (c2g, g2c) и государственными информационными системами», — указано в целях стратегии.

«Реализация в СБП платежей из бюджета (g2c-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны», — ответили РБК в ЦБ. Упомянутая концепция опубликована на сайте ассоциации «Финтех». В ней указаны планы по развитию платежей населения в адрес бюджета (ЖКХ и госуслуги), а обратный сценарий g2c-платежей не оговаривается.

Сейчас в Системе быстрых платежей реализована функция денежных переводов по номеру телефона между счетами разных банков, а осенью этого года планируется запустить сервис по перечислению денег от физических лиц в адрес юридических, в первую очередь речь идет об оплате покупок по QR-коду

К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций и т.п. Эти выплаты обязаны делать только на карты Мир. Чтобы такие операции можно было проводить через СБП на банковский счет, к которому может быть привязана любая карта, потребуются законодательные изменения.

Впрочем, в ПФР сообщили, что идея использовать систему быстрых платежей для перечисления пенсий и других социальных выплат с фондом не обсуждалась.