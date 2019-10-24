Как считать НДФЛ при продаже доли в уставном капитале ООО

Согласно пункту 17.2 статьи 217 НК освобождаются от обложения НДФЛ доходы, получаемых от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 лет.

Эта норма раньше применялась в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года.

Однако Федеральным законом от 27.11.2018 № 424-ФЗ были внесены поправки, в связи с чем теперь доходы, полученные от реализации (погашения) соответствующих акций (долей участия), освобождаются от НДФЛ на основании пункта 17.2 статьи 217 НК при соблюдении условий, предусмотренных указанной нормой, независимо от момента их приобретения.

Необходимо также учитывать, что в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками до 1 января 2011 года и реализованных до дня вступления в силу Федерального закона № 424-ФЗ, применяются прежняя норма, то есть имеет значение дата приобретения доли (акций).

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 25.09.2019 № 03-04-07/73544, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/20970@ от 11.10.2019.