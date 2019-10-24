Допросная методичка по выявлению схем пополняется новыми «уточните»

В делах об уклонении от уплаты налогов следователи задают разные вопросы. ФНС согласовала целую методичку со Следственным комитетом. Там десятки вопросов: про знакомство с контрагентами, про дружбу с клиентами, про места встреч для переговоров. Подробно мы об этом писали.

Про аудиторов в методичке не говорится. Но можно готовиться, что про них теперь все чаще будут спрашивать следователи и налоговики. Личным опытом поделился известный адвокат Владимир Китсинг на своей странице в Facebook.

«Дело по уклонению от уплаты налогов. Вопрос следователя — пользуетесь ли вы услугами аудиторских компаний. Если да, то назовите их. Думаю, в скором времени стандартным вопросом будет — кто осуществляет юридическое сопровождение компании, в том числе налоговое консультирование», — размышляет Китсинг.