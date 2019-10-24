Период ухода за ребенком включается в стаж для пенсии

В Интернете стала распространяться недостоверная информация об исключении из подсчета стажа при определении права на страховую пенсию, нестраховых периодов, таких как служба в армии или отпуск по уходу за ребенком.

В этой связи в ПФР дали ряд разъяснений на этот счет.

В соответствии с действующим законодательством, такие периоды, как уход за ребенком до полутора лет, служба в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, включаются в страховой стаж, несмотря на то, что гражданин в это время не работал.

Более того, за каждый год такого периода гражданину начисляется определенное количество баллов. К примеру, по уходу за первым ребенком — 1, 8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и четвертым −5,4 балла; за каждый год службы в армии по призыву — 1,8 балла.

Данные периоды учитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности.