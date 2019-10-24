Для компаний, которые экономят НДФЛ на серых зарплатах, увеличат другие налоги

Власти придумали, как обязать бизнесменов отказаться от серых зарплат.

Чиновники будут отбирать у компаний налоговые льготы, если их смутит размер зарплаты на предприятии. Так скоро будет, к примеру, в Свердловской области. Местные власти вводят новое условие предоставления льгот по уплате налога на имущество организаций.

С 2020 года преференция будет предоставляться только бизнесменам, на предприятиях которых размер официально выплачиваемой зарплаты не ниже среднеобластного (на январь 2019 года, по данным Свердловскстата, — 37 209,7 рубля). Проект соответствующей поправки к областному законодательству комитет Законодательного собрания по бюджетной политике рассматривал 24 октября. Чиновники уверены, что заставят предпринимателей отказаться от зарплаты в конвертах.