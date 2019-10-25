Минфин придумал обратный акциз на этан

Министерство финансов предлагает признать этан подакцизным товаром и предоставить производителям, использующим этот газ в качестве сырья, право на соответствующий налоговый вычет. Законопроект с поправками в Налоговый кодекс размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь в документе идёт об «обратном акцизе» — налоговом вычете на некоторые виды нефтепродуктов, которые планируется давать заводам, инвестирующим в модернизацию. Ставку акциза планируется установить в размере 9 тысяч рублей за тонну .



Также Минфин планирует установить право на двойной налоговый вычет производителям нефтегазохимической продукции, выработанной из этана на производственных мощностях, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Такой налоговый вычет также могут предоставить производителям, если у них есть соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей по переработке этана в продукцию нефтегазохимии, заключённое до 1 июля 2022 года.

При этом одним из условий для заключения такого соглашения станет то, что совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, предусмотренных для модернизации мощностей, вводимых в эксплуатацию с 2021 года по 2025 год, составит не менее 65 миллиардов рублей. Предполагается, что такие соглашения будут заключаться по согласованию с Минфином.

Кроме того, законопроектом предусмотрено введение с января следующего года инвестиционного коэффициента-мультипликатора в размере 1,3 к ставке обратного акциза на нефтяное сырье, направляемое на переработку. В результате авторы ожидают прирост новых мощностей углубляющих процессов переработки нефти на 38 миллионов тонн в год.

В Минфине полагают, что принятие проекта позволит создать стимулирующие налоговые условия для углублённой переработки нефти, а также для производителей нефтегазохимической продукции, сырьём для которого является этан.