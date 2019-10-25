ИП не удалось доказать, что обмен имуществом не облагается налогом

Доход от реализации долей в праве собственности на земельные участки и объекты недвижимости по договору мены должен включаться в налоговую базу по УСН. Это подтвердил Верховный суд в своем Определении № 309-ЭС19-17982 по делу № А50-19761/2018. О судебном решении написала пресс-служба ФНС.

В ходе выездной проверки инспекция установила, что налогоплательщик (ИП) занизил базу налога по УСН. Он заключил с третьим лицом договор мены равноценными объектами недвижимости и долями в них. Так как ИП не включил доход, полученный от этой реализации в базу налога по УСН, инспекция доначислила ему налог по УСН, пени и штраф.

Не согласившись с этим решением, предприниматель обратился в суд. Он посчитал, что не получал доход по договору мены, так как фактически не продавал объекты недвижимости. Однако судьи с ним не согласились. Они указали на то, что исходя из пункта 1 статьи 346.15, пункта 1 статьи 249, пункта 1 статьи 346.17, пункта 4 статьи 346.18 НК РФ налогоплательщик, применяющий УСН, при определении объекта налогообложения учитывает доходы в виде имущества, полученного в натуральной форме, имущественных прав, в том числе, по договору мены. При этом доход, полученный в натуральной форме, учитывается по рыночным ценам.

ИП попытался сослаться на то, что ему не должны были начислять налог по УСН, поскольку со второго квартала 2012 года он утратил право на применение упрощенки из-за заключения договора простого товарищества. Однако и этот довод суды отклонили, поскольку уведомление об утрате права ИП в налоговую не направлял. И сам же сдавал декларации за 2014 и 2015 год по УСН.