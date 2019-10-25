Не забудьте сегодня заплатить налоги!

Чалдон "Пенсия - это объективное ощущение осязаемости счета, которое дано пенсионеру посредством СМС-соо... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

НатальяС Нет у нас частной собственности, да и личной тоже. Самое ужасно, это то, что заборы должны быть н... Какие штрафы грозят владельцам земельных участков

НатальяС То есть теперь нельзя будет выставить компенсацию, например, за излишне выплаченные командировочн... Учет компенсации чужих расходов

НатальяС Всего этого можно было бы избежать, если бы вышеупомянутый Департамент регулирования бу... Дешевое основное средство: хлопоты бухгалтера

Над.К А чего-то определять-то? Все данные в режиме реального времени в ФНС приходят. Если ООО Ромашка ... Где больше всего самозанятых и чем они зарабатывают

chih мне еще предыдущие 6% взносов на накопительную которые у нас воруют уже который год не вернули чт... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

Над.К Все данные о закрытии в ЕГРИП. Никакие документы ему и не нужны были. А ситуациями с возникшими и... ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

Чалдон Лихо то, как первоначальный кредитор выставил покупателю НДС в размере 80 тыров при продаже долга... Реализация права требования: справочник бухгалтера

sun-sun-violett а. откуда будет денюжка на ЕГО пенсию. да, что-то сразу и не сообразила. а стоило ведь догадаться... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

Чалдон Это вообще не об этом. Это пенсионный план нашего Гаранта, который он гарантированно получит... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

paul13 А что так можно было??Уменьшать НДС к уплате: Купил с НДС, продал - без НДС.Лихо.... Реализация права требования: справочник бухгалтера

sun-sun-violett еще один "гарантированный". прочитала, и как-то ни слова о том, кто и за счет чего "гарантирует".... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

Halanghulo Ощущение, что коммунизм все-таки наступил и кухарки управляют государством!... Закон о сокращенной рабочей неделе приняли

Чалдон Черт побери! Да, мне уже Чубайс кажется честнейшим человеком. Его ваучеры были осязаемы и могли б... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

deltax Безусловно, выгодно. Только не государству, а группе товарищей, за счёт и в ущерб государству.... Странам Африки простили долгов на $ 20 млрд

Бабловед Ну да. Ну заказал он у нас продовольствие, ну отгрузили, ну ещё долг увеличили....Предложением на... Странам Африки простили долгов на $ 20 млрд

Бабловед А зачем давать в долг если ясно, что не вернут? Только не надо говорить, что когда давали, не зна... Странам Африки простили долгов на $ 20 млрд

Чалдон Не обязательно. Банкоматы это не только выдача/внесение денег, но и платежный терминал.... Снятие наличных в магазинах становится массовым

Halanghulo Да что вы! Это все ложь про уважаемых людей! А то, что после таких «случайных утечек» (которых не... Новая база данных Сбербанка утекла в Сеть

НатальяС Нормальный график работы людям составить, тогда можно всех на 30 часовую рабочую неделю переводит... Закон о сокращенной рабочей неделе приняли

НатальяС А деньги с карты можно просто снять или обязательно что-нибудь купить?... Снятие наличных в магазинах становится массовым

mityai Плюс к этому, стран-должников обязали заказать у нас продовольствия и оружия на N-ные суммы (о че... Странам Африки простили долгов на $ 20 млрд