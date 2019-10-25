Не забудьте сегодня заплатить налоги!

"Пенсия - это объективное ощущение осязаемости счета, которое дано пенсионеру посредством СМС-соо...
Нет у нас частной собственности, да и личной тоже. Самое ужасно, это то, что заборы должны быть н...
То есть теперь нельзя будет выставить компенсацию, например, за излишне выплаченные командировочн...
Всего этого можно было бы избежать, если бы вышеупомянутый Департамент регулирования бу...
Значит, доначислит по инструкции.
Не совсем так. "Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма" (ВВП). ...
А чего-то определять-то? Все данные в режиме реального времени в ФНС приходят. Если ООО Ромашка ...
мне еще предыдущие 6% взносов на накопительную которые у нас воруют уже который год не вернули чт...
Все данные о закрытии в ЕГРИП. Никакие документы ему и не нужны были. А ситуациями с возникшими и...
Лихо то, как первоначальный кредитор выставил покупателю НДС в размере 80 тыров при продаже долга...
Ух ты! Это ж где такие зарплаты?
а. откуда будет денюжка на ЕГО пенсию. да, что-то сразу и не сообразила. а стоило ведь догадаться...
придумали себе какие-то цифры с потолка и теперь еще грозятся обижаться, если мы под них реальнос...
Это вообще не об этом. Это пенсионный план нашего Гаранта, который он гарантированно получит...
"при буквально прочтении НК в редакции вышеназванного закона " (с)"при принятии 325-ФЗ произошел ...
А что так можно было??Уменьшать НДС к уплате: Купил с НДС, продал - без НДС.Лихо....
так и не конкретизировали, что именно верно. Лучше своими словами....
еще один "гарантированный". прочитала, и как-то ни слова о том, кто и за счет чего "гарантирует"....
Ощущение, что коммунизм все-таки наступил и кухарки управляют государством!...
Черт побери! Да, мне уже Чубайс кажется честнейшим человеком. Его ваучеры были осязаемы и могли б...
Безусловно, выгодно. Только не государству, а группе товарищей, за счёт и в ущерб государству....
А что такое «серая зарплата»?Если это законно, то какие претензии? Если нет, то почему не наказыв...
Ну да. Ну заказал он у нас продовольствие, ну отгрузили, ну ещё долг увеличили....Предложением на...
А зачем давать в долг если ясно, что не вернут? Только не надо говорить, что когда давали, не зна...
Какую-то часть можно было получить - товарами, сырьём и т.п. Например, "...Алжир занимает (...) 4...
Такие у нас руководители, причём на всех уровнях.
Не обязательно. Банкоматы это не только выдача/внесение денег, но и платежный терминал....
Да что вы! Это все ложь про уважаемых людей! А то, что после таких «случайных утечек» (которых не...
Эти N-ные суммы потом также спишут, как и 20 миллиардов.
Нормальный график работы людям составить, тогда можно всех на 30 часовую рабочую неделю переводит...
Скорей всего, банкоматы уберут совсем.
А деньги с карты можно просто снять или обязательно что-нибудь купить?...
Плюс к этому, стран-должников обязали заказать у нас продовольствия и оружия на N-ные суммы (о че...
у меня врачи врачи ассоциируются с ворами на доверии. В поликлиниках разделяют качество осмотра в...