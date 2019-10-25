Клерк.Ру

Не забудьте сегодня заплатить налоги!

Сегодня, 25 октября, истекает срок уплаты сразу нескольких налогов и сборов.

Не забудьте расплатиться с бюджетом по следующим обязательным платежам:

  • авансовый платеж по УСН за 9 месяцев;
  • ЕНВД за 3 квартал;
  • торговый сбор за 3 квартал (есть только в Москве);
  • НДС, 1/3 исчисленного налога за 3 квартал;
  • НДПИ за сентябрь
  • акцизы

Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности можно найти в двух наших календарях налогоплательщика: на форуме и на сайте в гугл-календаре.

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