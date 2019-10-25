Главбуха осудят за сверхпособия

Главного бухгалтера алтайской школы и детского сада будут судить за липовые пособия на 665 тыс. рублей.

Женщина формировала в системе электронного документооборота Федерального казначейства заявки на пособия по временной нетрудоспособности для сотрудников. В документах она указывала ложные сведения, завышала установленные размеры, а разницу забирала себе.

В итоге с 2016 по 2017 год со счетов детского сада и школы главный бухгалтер похитила более 665 тыс. рублей.

Свою вину главбух признала полностью, но ущерб, причиненный образовательным учреждениям и администрации района, не возместила. Поэтому сейчас ее земельный участок и другое имущество под арестом.