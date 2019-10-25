Главбуха осудят за сверхпособия

Не передергивай. Одного факта того, что клиент единственный - недостаточно. Трудовые отношения не...
Вообще-то в расчете это учтено
Мне не удалось повторить то, что у вас получилось. У меня пишет Используется для расчета дневной ...
"льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль"Хорошая льгота. В виде ПОВЫ...
В сентябре оформлял соседу осаго, кнопка страхования за 350 рублей была неактивна, деньги списали...
По-моему, нужно исходить из принципа «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается с...
Необходимо учитывать код в расчетчике! Так как если заболел ребенок, то ФСС оплатит в полном объе...
Все перечисленное - конкретные жизненные примеры, а не пространные размышления о шинелях с котелк...
срок исковой давности не сработал? три года который
Все перечисленное в качестве вопроса есть не более чем общие фразы.1. Кидалово с зарплатой- работ...
Проще говоря - никак это не определить. Может одумаются, перестанут пугать клиентов, дадут спокой...
да вы что. хотите чтобы с вас бабки по кривым законам не стригли? у нас так не принято....
Статья всё таки кривая. Требую ссылку, что маркировка Легпрома начнётся 1 июля 20г!!...
С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Урааааааааааааааааааа!...
А если с июля с одним? А с ноября заключает похожий договор со вторым - у первого отношения стано...
что гораздо лучше, чем ничего (так как предлагалось людей с непостоянными низкими доходами вообще...
Если вы оплачиваете чужие расходы, то нужно их правильно обосновывать, страхуясь документами-обос...
лучше бы дали возможность отказаться от взносов в пенсионный фонд и от последующей призрачной пен...
почему это? Ваши затраты, а потом Вы их выставите Вашему покупателю. Вместе с претензией, в рамка...
Если бы я не знала тебя много лет по форуму, я бы решила, что ты тролль, специально запугивающий ...
Ну сколько можно эту чушь повторять, нормальный закон, получается тоже самое ИП, но без бумажек. ...
18 — ах, какая дата! Пусть не юбилейна, не кругла, Это танец волн и буйство сада. Это за спиною д...
С днем рождения!!!! Успехов, процветания, развития, всего, всего наилучшего....
Например, в 2020 в автоматическом режиме разошлет запросы всем ЮЛ и ИП, которые этим плательщикам...
"Пенсия - это объективное ощущение осязаемости счета, которое дано пенсионеру посредством СМС-соо...
Нет у нас частной собственности, да и личной тоже. Самое ужасно, это то, что заборы должны быть н...
То есть теперь нельзя будет выставить компенсацию, например, за излишне выплаченные командировочн...
Всего этого можно было бы избежать, если бы вышеупомянутый Департамент регулирования бу...
Значит, доначислит по инструкции.
Не совсем так. "Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма" (ВВП). ...
А чего-то определять-то? Все данные в режиме реального времени в ФНС приходят. Если ООО Ромашка ...
мне еще предыдущие 6% взносов на накопительную которые у нас воруют уже который год не вернули чт...
Все данные о закрытии в ЕГРИП. Никакие документы ему и не нужны были. А ситуациями с возникшими и...
Лихо то, как первоначальный кредитор выставил покупателю НДС в размере 80 тыров при продаже долга...