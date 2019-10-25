За год закрылось 700 тыс. предприятий. Но Кремлю докладывают: все позитивно

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Все предприятия относились к категории малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным ФНС, за четыре года их число уменьшилось на 5,2%, таким образом к началу сентября в России действовало 2,4 млн юрлиц.

Больше всего фирм закрылось в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае, следует из данных на сайте ФНС. Прирост компаний зафиксирован только в одном регионе страны — в Чукотском округе.

На прекращение их работы повлияли повышение с этого года НДС с 18 до 20%, отмена пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощённой и патентной системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Также бизнес подкосило внедрение контрольно-кассовой техники, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Предприятия, которые закрываются, уже имеют низкие показатели занятости: на компанию приходится менее одного работника. Поэтому важно оценивать бизнес по обеспечению им рабочих мест и вкладу в ВВП, предупредили в Минэке.

И всё же там считают преждевременным делать выводы о невыполнении цели нацпроекта по развитию МСП в части увеличения количества занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн человек к концу 2024 года. Там пояснили, что нацпроект стартовал лишь в 2019-м, поэтому оценивать его влияние на показатели сектора можно будет только в следующем году

Ожидаемая отмена ЕНВД приведет к снижению количества предпринимателей, которые не найдут приемлемой альтернативы, констатировали в министерстве. Одна из задач Минэкономразвития — сделать «переходный» период наименее болезненным, предложить выгодную замену такому режиму.

В Кремле еще не видели данных Минэкономразвития и уверены, что все у нас хорошо.

«Мы, наоборот, получаем достаточно позитивную информацию из нашей корпорации СМП — среднего и малого предпринимательства, корпорации которую возглавляет Браверман (генеральный директор — председатель правления АО „Корпорация МСП“ Александр Браверман). У них, например, цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса, но, может быть, какие-то новые данные... сейчас не готов прокомментировать...», — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.