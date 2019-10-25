Есть ли у бухгалтеров профдеформация?

Бухгалтеров частенько обвиняют в профдеформации. И вот опять сегодня в Красном уголке бухгалтера опубликовали историю, из которой сделали далеко идущие выводы.

«Про парадоксы профессий. У нас в компании для общения с клиентами и друг с другом на офисных компах установлен Вайбер. 2 дня назад внезапно у большинства сотруд ников он вдруг вылетел. Стали разбираться. Анализ показал, что аккаунты слетели только у бухгалтеров. Мистика? Нет, все оказалось просто: Вайбер в какой-то момент попросил обновиться. Кто отказался, у того аккаунт слетел, кто согласился — всё ОК. ВСЕ бухгалтера (почти 20 человек!) как один кликнули на „крестик“, т.е. отказались от обновления. А вот юристы, наоборот, все нажали „ОК“. Думаю, что у бухгалтеров уже профдеформация. Первая реакция на любое новшество — отказ!»

Однако бухгалтеры не согласны с таким выводом. Дело не в реакции на новшество.

«У бухгалтеров работы по горло и любое обновление это потеря времени — неизвестно насколько. Вайбер не такая уж важная система, чтобы это время терять в отчетный период», — объясняет Ольга.

Кроме того, бухгалтеры люди думающие и просто так кнопочки не нажимают. Они прекрасно знают, что сначала надо бы сохранить данные, а потом обновляться. Да и не возникнут ли проблемы после обновления?

«Учитывая что достаточно часто при обновлениях плохо начинают работать программы, понятно что бухгалтера нажали на крестик», — пишет Сергей.

Все участники группы сходятся во мнении — в отчетность никаких обновлений!