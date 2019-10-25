Пятничные шалости в декларации по НДС за 3 квартал

Владимир Лялин Я считаю скоро вошьют чип в тело человека и не надо паспорта, не надо карты банка, не надо ИНН, н... Через полгода людям начнут выдавать новый документ

Владимир Лялин Если б я был президентом: то за 3 дня серых зарплат в России не стало бы.Расстрелял бы руководите... Каждый шестой работник получает зарплату в конверте

НатальяС Платежные терминалы оставят. У нас в СБ раньше был круглосуточный банкомат, теперь только круглос... Снятие наличных в магазинах становится массовым

НатальяС Так в письме написано, что другая организация не сможет их учесть при налогообложении прибыли. Су... Учет компенсации чужих расходов

НатальяС Может, вы расскажете нам ещё про зарплаты в Германии. Всё там разрешено, и овощи, и деревья люди ... Какие штрафы грозят владельцам земельных участков

2nom Ну а что Вам сейчас мешает отказаться от пенсии, когда наступит соответствующий возраст ?... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

FA Тут только два варианта: 1) они врут, это будет НЕ добровольно; 2) они наивные донельзя, желающих... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

alex1995 Не пойте песен пролетарских. В Германии есть земли, где даже шторы в темное время не задернешь. В... Какие штрафы грозят владельцам земельных участков

ddd061 Вы излишне наивны или просто вам повезло, и ЛИЧНО ВАС ни когда не кидали. А моих друзей кидали не... Серые зарплаты – это митинг против власти?

mityai Вы просили привести пример по каждой из претензий - я их вам привел. Противоречий нет - последств... Серые зарплаты – это митинг против власти?

Afrikan Эх, как хорошо было раньше. Читал почти любую информацию и учился чему- то новому. Даже порнокниж... Реализация права требования: справочник бухгалтера

Женская логика Меня уже сейчас мутит от слова гарантированный. А тут еще каждый месяц будут смски-спам кидать, н... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

AndreyNNNNN Опять пишу по пунтктам: 1. Бизнесу конец плюс привлечение прокуратуры. В чем отличие от того, что... Серые зарплаты – это митинг против власти?

Над.К Мне не удалось повторить то, что у вас получилось. У меня пишет Используется для расчета дневной ... Калькулятор расчета больничного листа

Natalie Chi "льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль"Хорошая льгота. В виде ПОВЫ... Минфин объявил условия новой пенсионной системы

Rifff 859 В сентябре оформлял соседу осаго, кнопка страхования за 350 рублей была неактивна, деньги списали... Альфа снимает лишние деньги при оформлении страховки

ananasik-s По-моему, нужно исходить из принципа «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается с... Какие штрафы грозят владельцам земельных участков

iris_i Необходимо учитывать код в расчетчике! Так как если заболел ребенок, то ФСС оплатит в полном объе... Калькулятор расчета больничного листа

mityai Все перечисленное - конкретные жизненные примеры, а не пространные размышления о шинелях с котелк... Серые зарплаты – это митинг против власти?

AndreyNNNNN Все перечисленное в качестве вопроса есть не более чем общие фразы.1. Кидалово с зарплатой- работ... Серые зарплаты – это митинг против власти?

Дмитрий424 Проще говоря - никак это не определить. Может одумаются, перестанут пугать клиентов, дадут спокой... Где больше всего самозанятых и чем они зарабатывают

sun-sun-violett да вы что. хотите чтобы с вас бабки по кривым законам не стригли? у нас так не принято.... Минфин объявил условия новой пенсионной системы