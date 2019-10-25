Пятничные шалости в декларации по НДС за 3 квартал

Все отчитались вовремя? Можно выдохнуть и разрядить обстановку юмором.
Наталья в Красном уголке бухгалтера делится с коллегами:
«НДС сдала,…ять лямов дармоедам оплатила, пусть подавятся. Позволила себе маленькую шалость, включила в вычет НДС на покупку Гоши. Не смогла отказать красавцу. ФНС же тоже не сможет отказать? Этот взгляд не дал пройти мимо двум взрослым серьезным мужикам. "Твои глаза, такие чистые как небо"».
Коллеги кактус заценили, ну реально ведь красавец!
Только магазин немного с названием запутался. Но даже это не повод ФНС придираться. Колючего глазастика покупали для обеспечения нормальных условий труда. «Парни брали, чтобы в тайге в командировке было с кем поговорить. Вернее, чтоб было с кем выпить вечером чай, чтобы вдали от цивилизации не грустить и сохранять рабочий настрой».
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