Когда доходы репетиторов освобождаются от НДФЛ

Доходы физлиц, не являющихся ИП, от репетиторства не облагаются НДФЛ на основании пункта 70 статьи 217 НК.

Однако это норма распространяются на физлиц (так называемых самозанятых), уведомивших налоговый орган в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 НК и не привлекающих наемных работников для оказания вышеуказанных услуг.

Чтобы встать на такой учет, надо направить в ИФНС по месту жительства соответствующее уведомления.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/67996 от 04.09.2019.