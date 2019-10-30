Как директора перевести из основных работников в совместители

На портале «Онлайнинспекция.рф» Роструд дал разъяснения о порядке оформления ситуации с трансформацией основного места работы в совместительство, когда речь идет о генеральном директоре компании.

Учредитель и директор ООО устраивается на другую работу, а в своем бизнесе остается совместителем.

Как пояснил Роструд, в рассматриваемой ситуации работник гендиректор должен быть уволен с основного места работы, ему должны быть выплачены все предусмотренные законодательством компенсации при увольнении, выдана трудовая книжка.

После трудоустройства на основную работу работник может быть принят на работу по совместительству.

Отмечается, что ТК предоставляет право работнику и работодателю заключить дополнительное соглашение к трудовому договору в ситуации, когда работа у работодателя, являющаяся для работника основным местом работы, признается работой по совместительству. Однако необходимо учитывать то, что работа по совместительству может быть только тогда, когда у работника уже имеется основное место работы.

Поэтому с правовой точки зрения неверно оформлять работника совместителем, зная, что у него нет основного места работы.