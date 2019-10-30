Пособие в 50 рублей можно получать, работая неполный день

Сотрудницы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, кроме пособия из средств ФСС по уходу за ребенком до 1,5 лет, получают ежемесячную компенсационную выплату за счет работодателя в размере 50 рублей до исполнения ребенку 3 лет.
Сохраняется ли право на эту 50-рублевую выплату, если женщина выходит на работу на неполный рабочий день? Такой вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».
Да, сохраняется, ответил Роструд.
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей выплачиваются в период нахождения работницы в отпуске по уходу за ребенком, а работая неполный день женщина будут продолжать находиться в этом отпуске.
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