Списания на 100 млрд рублей. Альфа-банк, Тинькофф и Сбер в центре скандала

Многомиллиардные суммы списываются у активистов штабов Алексея Навального.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального из разных городов оказались крупными должниками. Банки списывают с их счетов миллиарды, уводя баланс в минус.

Сотрудница штаба Навального в Твери Наталья Малахова обнаружила, что с ее счета в Альфа-банке списали около 10 млрд рублей. На счету такой суммы не было, баланс ушел в минус.

У Дениса Королёва из Уфы Альфа-Банк заблокировал около 30 миллиардов рублей – по 9,9 миллиарда рублей на каждом. Также на кредитной карте Сбербанка у Королёва арестовано 75,6 миллиона рублей.

Но рекордное списание произошло в Екатеринбурге. Счет в Альфа-банке сотрудницы штаба Виктории Райх показывает сумму в минус 100 млрд рублей. На другом ее счете в Тинькофф банке — еще минус 75 млн. На Счете Сбербанка 0, наложен арест или действует взыскание. Скриншотами открытых приложений на телефоне Виктория поделилась на своей станице в Facebook.

Координатор уфимского штаба Лилия Чанышева рассказала «Эху Москвы», что счета арестованы у тех волонтеров, у которых следователи провели обыски 15 октября. В их числе депутат Альберт Гаскаров, которому тоже арестовали на счете больше 75 миллионов рублей. 75,6 миллиона рублей арестована на счетах бывшей сотрудницы штаба Навального Полины Грейсман, которая проходит свидетелем по делу ФБК об отмывании денег.

Этими фамилиями список не ограничивается. Во всех случаях банки ссылаются на постановление суда, в котором указаны 75 млн рублей — эта сумма фигурирует в деле ФБК об отмывании. Но почему блокируют не 75 млн, а миллиарды?

В сентябре полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Следствие считает, что сотрудники ФБК незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы положили 75,5 миллионов рублей на несколько счетов через банкоматы и перевели на счета ФБК. В октябре началась вторая волна обысков. Следователи обыскивали дома людей, напрямую не связанных с деятельностью фонда.