Предписание по уплате налогов и взносов можно не исполнять

Налоговая инспекция в рамках налогового контроля может выставить требование по уплате налогов и взносов с указанием конкретных сумм по результатам камеральной или выездной проверки. Это требование нужно исполнить, иначе будут последствия и принудительное взыскание.

А вот если налоговики просто выставили требование-предписание уплатить налоги и взносы, без указания сумм, то этот документ можно игнорировать даже если вы действительно не платили положенное в бюджет, предупреждает налоговый консультант Марат Самитов. Наказать за игнорирование не смогут просто потому, что у налоговиков нет полномочий рассылать такие документы, и уж тем более наказывать за неисполнение.

Предписание – это форма государственного контроля, а не налогового, поэтому и спроса у налоговиков за него быть не может. Подтверждение – Постановление от 29.07.2019 № А19-25029/2018.