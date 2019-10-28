Ростелеком подключается к налоговому мониторингу

С 1 января 2020 года «Ростелеком» переходит на систему налогового мониторинга. Соответствующий документ подписан на встрече руководителя ФНС России Михаила Мишустина и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

«Современные бизнес-технологии дают налоговому администратору возможность строить экономику доверия. Согласие на налоговый мониторинг является задачей перехода на качественный уровень контроля и позволяет компаниям формировать репутацию добросовестного налогоплательщика», — отметил Михаил Мишустин.

Компания «Ростелеком» в качестве способа информационного взаимодействия с налоговым органом разработала витрину данных. Этот инструмент позволяет налоговому инспектору контролировать правильность исчисления налогов дистанционно, обращаясь к учетной системе налогоплательщика и электронному хранилищу первичных учетных документов.

«Прямой открытый диалог с налоговым органом позволит нашей компании получить в долгосрочной перспективе ощутимые выгоды: снизить затраты на сопровождение налоговых проверок на 35-40 %, сократить закрытие налогового периода с трех лет до девяти месяцев, уменьшить документооборот и трудозатраты на налоговый контроль, снизить налоговые риски. Помимо финансовых выгод переход к налоговому мониторингу будет способствовать более своевременному и упрощенному разрешению спорных вопросов, а также публичному и официальному признанию „Ростелекома“ как надежного и ответственного налогоплательщика», — сказал Михаил Осеевский.

Напомним, на налоговый мониторинг с 1 января 2020 также переходит ритейлер ООО «Вайлдберриз»