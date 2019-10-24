Wildberries переходит на систему налогового мониторинга

Крупнейший в России онлайн – ритейлер ООО «Вайлдберриз» с 1 января 2020 года станет участником системы налогового мониторинга, сообщила пресс-служба ФНС.

В связи с этим руководитель ФНС России Михаил Мишустин и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук провели рабочую встречу и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Переход на налоговый мониторинг стимулирует компании к управлению рисками, наведению порядка в учетных данных и в системе внутреннего контроля и вместе с тем позволяет формировать положительный имидж и репутацию открытой и добросовестной компании. Так считают в ФНС.

Глава «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук занимает второе место в рейтинге самых богатых женщин России по версии Forbs.

Компания «Вайлдберриз» предоставит удаленный доступ к своим учетным данным, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего контроля. Это позволит налоговому органу отказаться от истребования документов и сосредоточить ресурсы на проверке рисковых областей деятельности.