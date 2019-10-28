Телек не показывает, потому что Первый канал не платит по долгам

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков. Телецентр не получает до трети доходов, что в итоге может прервать его работу и остановить эфир у других клиентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Шубина.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно», — констатировал гендиректор, добавив, что в связи с этим не может гарантировать полную работоспособность телецентра. «Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — отметил он.

Шубин также заявил, что из-за финансовых трудностей компания вынуждена сократить штат и оставить только тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность «Останкино» и производство. В телецентре, работников уже начали сокращать: в конце августа — начале сентября были уволены около 200 человек.

В пресс-службе Первого канала заявили, что компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами. В последние годы Первый канал регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента. В 2019 году общий размер государственных субсидий каналу составил 3,8 миллиарда рублей.

Ранее компания PwC провела исследование и пришла к выводу, что в ближайшие семь лет Первому каналу потребуется около 40 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета для поддержания стабильности.

В декабре 2018 года телецентр подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Первому каналу» на общую сумму около 164 млн руб. Еще тогда в «Останкино» заявили, что задолженность телеканала ставит под угрозу работу более сотни других телекомпаний.

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